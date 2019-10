Dazi: Salvini, 'vediamo cosa sapranno fare Conte e Di Maio'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - L'aumento dei dazi "non è una buona notizia per i nostri agricoltori. Ma Conte e Di Maio dicono che sono amici di tutti e risolvono tutti i problemi, ora vediamo che sapranno fare...". Lo dice Matteo Salvini, a margine della visita in un carcere a Perugia.