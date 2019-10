Ponte Morandi: Conte, rispetteremo cronoprogramma, tempi record**

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Avevamo preso un impegno con Genova, cercheremo di onorarlo giorno per giorno. Il monitoraggio dell'andamento dei lavori sarà costante e continuo, con l'obiettivo di inaugurare il nuovo ponte secondo il cronoprogramma e mi fa piacere constatare che anche adesso che la fase di avanzamento" è andata avanti "conferma i tempi" che il governo si è dato per la ricostruzione. "Stiamo realizzando un'opera di altissima ingegneria in tempi record". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla cerimonia del varo del primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera.