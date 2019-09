Prysmian: si rafforza in business monitoraggio e gestione rete elettrica

Roma, 30 set. (AdnKronos) - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, punta a sviluppare la divisione 'PowerLink Cable Solutions' che offre soluzioni di gestione a 360° per sistemi in cavo sottomarini e terrestri per la trasmissione di energia. Il gruppo ha siglato un Service Level Agreement triennale con l’operatore di rete tedesco-olandese TenneT per le operazioni di manutenzione reattiva dei propri asset sottomarini e terrestri ad alta tensione in corrente alternata (Hvac) e continua (Hvdc).

"Siamo lieti di supportare TenneT nello sviluppo della sua strategia volta a ridurre al minimo i tempi di inattività dei cavi nel corso del loro intero ciclo di vita. Questo accordo rafforza la leadership del Gruppo nell’offrire soluzioni di asset management per sistemi Hvac e Hvdc", sottolinea Raul Gil, Vp Submarine Business Unit di Prysmian Group.

Prysmian metterà a disposizione un team di installatori esperti e qualificati e attrezzature e strumentazioni all’avanguardia per la manutenzione dei cavi Prysmian Hvac e Hvdc gestiti da TenneT, entro tempistiche garantite e termini precedentemente concordati. Il Service Level Agreement include diversi parchi eolici offshore locati nel Mare del Nord tra cui BorWin2, BorWin3, DolWin3, SylWin1, HelWin1 e HelWin2.