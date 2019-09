Marsilio: "Bene apertura ufficio Poste ma ancora tanto da fare"

L’Aquila, 30 set. - (Adnkronos) - (dall’inviato Valerio Masia)

"Poste italiane e lo Stato danno un segnale chiaro di credere nel futuro della città. E nella rinascita post terremoto. Se non fosse così sarebbe difficile far venire un privato a riaprire questi locali, sarebbe difficile credere nella rinascita del centro". Lo dice Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo nel corso dell’apertura del nuovo ufficio postale nel centro storico dell’Aquila.

"La presenza dello Stato - afferma- aiuta questa dinamica. Incoraggiare tutti a crederci davvero. Lo abbiamo fatto in passato con i fondi pubblici, con Fare Centro, riportando tante attività ad animare il centro storico".

"Ma tanto ancora c’è da fare. Lo vediamo attorno a noi. Non vediamo l’ora - sottolinea Marsilio - di togliere le transenne, riappropriarci di questi portici". E lancia un appello al Governo: "E’ necessario che si facciano passi avanti, che il Governo ciconvochi per poter mettere insieme il quadro e dare la spinta decisiva perché queste occasioni non siamo più feste da celebrare ma divengano la normalità della città".