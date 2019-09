Def: Marcucci, 'no aumento Iva, impegno inderogabile'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "E' una ipotesi che non voglio neppure prendere in considerazione, l'aumento, seppure parziale dell'Iva". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.

"Ad agosto -sottolinea- io ci ho messo la faccia per trovare la strada giusta ad un nuovo governo senza il disastro Salvini. Uno degli impegni che abbiamo preso è quello di evitare l'innesco delle clausole sull'Iva che il precedente governo ci aveva lasciato. Resta un impegno inderogabile. Quindi no all'aumento dell'Iva in alcun modo".