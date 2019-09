Def: Marattin a Franceschini, 'cambiato idea su aumento Iva? bene'**

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Ciao Dario. A noi non interessa la visibilità: a noi basta non aumentare l’Iva. Stanotte proponevi di aumentare di 5 o addirittura 7 miliardi di € il gettito Iva. Se hai cambiato idea, buon segno! Buon lavoro". Luigi Marattin di Italia Viva replica così al dem Dario Franceschini via twitter.