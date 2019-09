Def: Fornaro, 'stop Iva obiettivo di tutti, si lavori uniti'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "I 23 miliardi di euro di clausole di salvaguardia, con conseguenti aumenti Iva, sono un'eredità dei governi precedenti e non un prodotto di questo esecutivo. L'obiettivo di evitare l'aumento dell'Iva è di tutto il governo e non solo di alcuni partiti. Si lavori uniti, quindi, coscienti che il reperimento delle risorse per disinnescare le clausole di salvaguardia è compito di tutti, nessuno escluso". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

"Nella legge di bilancio, poi, deve essere dato un segnale chiaro e inequivocabile: più soldi in busta paga a chi ha sofferto di più gli effetti di questa crisi, insieme a una lotta all'evasione fiscale, che faccia finalmente pagare a chi in questi anni si è arricchito alle spalle dei contribuenti onesti".