Mafia: pm Tartaglia, 'da audizioni Contorno in Antimafia emerge solitudine Falcone' (3)

(AdnKronos) - Un altro deputato, Gianni Lanzinger, dice: “Poco fa lei affermava di essersi incontrato con Falcone al bar. Si ricor­da cosa vi siete detti?”. E Contorno: “Era un bar all’interno della Criminalpol, frequentato da molti poliziotti. Ero andato alla Criminalpol perché avevo bisogno di un dentista e io non avevo né soldi né assistenza sanitaria per cercarmene uno. Andando al bar con un agente ho visto che c’era Falcone”. "Vi siete solo salutati?”, chiede il deputato. “Sì”.

Anche il deputato Franco Corleone fa la stessa domanda a Contorno: “E’ stato interrogato dal dottore Falcone, oltre che vederlo al bar?”. E il collaboratore: “Quando?”. “Non lo so, chiedo a lei… perché a noi risulta che ci sia stato l’interrogatorio”, risponde il deputato. Contorno risponde: "Se a lei risulta sono d'accordo con lei". E il politico: "Mi pare difficile non ricordare un interrogatorio con il dottor Falcone". "Ci sarà un motivo per cui mi ha interrogato ma io non lo ricordo, con sincerità. Se c'è stato...". "Lei ha avuto solo un incontro con un magistrato, con il dottor Guarnotta?", dice Corleone. "Ricordo l'incontro maggio perché qui a Roma pioveva. Dopo c'è stato un appuntamento e poi l'incontro con il dottor Sica. A questo mi sono riferito e gli altri non ricordo". L'Antimafia chiuse il caso. Ma il giudice Giovanni Falcone, che sarebbe stato ucciso meno di tre anni dopo, era sempre più solo.