Ue: Fratoianni, 'comunismo come nazismo, ignoranza o malafede?'

Roma, 22 set. (AdnKronos) - “Ignoranza o malafede? Delle due l’una. La risoluzione votata dal Parlamento europeo nei giorni scorsi che equipara nazismo, fascismo e comunismo e che attribuisce al patto Ribbentrop-Molotov l’inizio della seconda guerra mondiale, non può avere alcuna altra radice, se non la profonda ignoranza storica dei deputati che l’hanno votata o la malafede.” Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, Leu commentando il documento approvato dal Parlamento europeo con il voto favorevole dei parlamentari di Pd, Lega, Fi e FdI.

“Sarebbe qui troppo lungo scrivere - prosegue l'esponente di Si - una trattazione storica dei fatti che hanno sconvolto l’Europa e il mondo dal 1939 in poi. Peraltro, è davvero un vizio intellettuale quello della politica di non considerare mai come i fenomeni economici generati dal capitalismo influiscano sulle dinamiche politiche: nazismo e fascismo si sono innestati sui disastri e sulla sopraffazione dei sistemi economici dominanti in Europa, generando povertà, insicurezza, paura nelle classi popolari e nel ceto medio. Più o meno ciò che drammaticamente si sta rinnovando in questi anni di violenta crisi economica e sociale, che offre fiato alle trombe dell’estrema destra, con poca consapevolezza dei liberisti”.