Governo: Conte, 'aiuto da confronto parti sociali, decidere nel palazzo iattura'

Roma, 22 set. (AdnKronos) - "Ci siamo già incontrati a palazzo Chigi svariate volte, da quel confronto c'è stato non solo un riconoscimento del vostro ruolo sociale e istituzionale, 5 mln e rotti di iscritti significano qualcosa. Ma soprattutto, come può un decisore politico prendere decisione senza maturarle nel confronto? Per me sarebbe impossibile, per me è impensabile maturare una decisione senza avviare un confronto. Ne faccio una questione di metodo", col confronto "mi aiutate, ci aiutate: stare chiuso nel palazzo è una iattura per un decisore politico". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo a Lecce alla VI edizione delle "Giornate del Lavoro", organizzata dalla Cgil.