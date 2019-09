Fisco: Conte, 'lo giudico iniquo e inefficiente, riforma profonda'

Roma, 22 set. (AdnKronos) - "Il fisco ha bisogno di una riforma profonda, personalmente lo giudico iniquo e inefficiente. Quanto è stato fatto finora non è sufficiente, dobbiamo pervenire a una disciplina organica", anche per superare uno "stato di cose che fa percepire il fisco come nemico da cui difendersi. Occorre sistemare tutta la disciplina, e quando dico questo non parlo solo di aliquote". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo a Lecce alla VI edizione delle 'Giornate del Lavoro' organizzata dalla Cgil.