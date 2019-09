Fisco: Castelli, su grandi evasori non abbiamo cambiato idea

Roma, 22 set. (AdnKronos) - “Ogni tanto qualcuno prova a insinuare che abbiamo cambiato idea sui grandi evasori! No, per nulla. Abbiamo lavorato duro questi mesi per poter definire norme sui grandi evasori e sulle grandi frodi. Da quelle sui carburanti si stima un possibile recupero fino a 6 miliardi. Le frodi carosello esistono, in diversi settori, e le combattiamo. Con ciò che si recupera si riduce la pressione fiscale. Noi siamo pronti!”. Lo ha scritto, su Facebook, il viceministro dell’Economia Laura Castelli, condividendo una dichiarazione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dal palco della Cgil a Lecce.