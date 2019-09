Fdi: Rauti, 'si apre fase nuova per conquista governo'

Roma, 22 set. (AdnKronos) - “Atreju apre tradizionalmente ogni anno una nuova stagione politica, e giusto un anno fa Giorgia Meloni lanciò il progetto della casa dei patrioti e dell’allargamento di FdI. Da allora le adesioni e i consensi elettorali ci hanno dato ragione. Adesso con questa edizione si apre una fase nuova, quella di lavorare per creare un fronte sovranista, nazionale e popolare che arrivi con le elezioni al governo del Paese”. Lo dichiara il vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Isabella Rauti.

"Atreju luogo trasversale è diventato nella sua ventiduesima edizione evento centrale nella politica italiana - rivendica Rauti - Programma con ospiti qualificatissimi e partecipazione straordinaria con lo spirito e l’atmosfera di chi ha una visione ed un disegno politico per l’Italia. Un laboratorio di una politica che pensa in grande e che lavora per un nuovo miracolo economico italiano e per rinsaldare il rapporto tra popolo e politica".