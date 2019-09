Trapani: nascondeva in casa un kg di cocaina, arrestato giovane incensurato

Palermo, 21 set. (AdnKronos) - Un giovane incensurato di Mazara del Vallo (Trapani) è stato arrestato dalla Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, con l’ausilio della Squadra Cinofili della Questura di Catania nell'ambito di un controllo antidroga. "L’importante operazione di polizia giudiziaria costituisce la prosecuzione delle attività di prevenzione generale e di controllo del territorio all’interno del problematico quartiere “Mazara due”, ben noto alle cronache giudiziarie e giornalistiche, da tempo oggetto delle attenzioni della Polizia di Stato", spiegano gli inquirenti.

Gli operatori di Polizia, dopo aver effettuato, nei giorni scorsi, appostamenti e discreti pedinamenti "malgrado le difficoltà ambientali, connesse alla fitta rete criminale del quartiere", sono riusciti ad accedere all’interno della palazzina dove risiede il giovane. Le perquisizione domiciliare dell’appartamento dell’arrestato ha dato esito negativo, così come la perquisizione all’interno dell’abitazione dove vive la compagna del ragazzo. "Gli investigatori, tuttavia, forti dei numerosi riscontri investigativi, sono andati in un terzo appartamento, utilizzato saltuariamente dalla coppia".

All’interno di una delle stanze dell’immobile, occultato dentro una busta da spesa e subito individuato dai cani poliziotto “App” e “Sky”, è stato rinvenuto un panetto di cocaina pura del peso approssimativo di 1 kilogrammo. Unitamente alla cocaina, inoltre, sono stati rinvenuti 4 panetti e mezzo di hashish del peso complessivo poco inferiore a mezzo kilo e 15 grammi di marijuana. L’intera sostanza stupefacente, accuratamente tagliata e venduta sul locale mercato della droga, avrebbe fruttato all’incirca una somma pari a 280.000 euro. "L'attività investigativa ha consentito, dunque, di infliggere un durissimo colpo ai trafficanti di droga locali, sgominando il centro di spaccio situato nel cuore del quartiere “Mazara Due”, a riprova che non esiste alcuna “zona franca” sottratta ai controlli della Polizia di Stato". Come da disposizioni impartite dal pm di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, completata la redazione degli atti di polizia giudiziaria e l’analisi della sostanza drogante, l'arrestato e foto-segnalato è stato condotto presso la sua abitazione, dove è stato posto in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. "Continuano senza sosta i controlli e le attività della Polizia di Stato volti alla prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti in città".