Sud: Conte, 'invertiremo ritardo, se riparte Mezzogiorno riparte Paese'

Roma, 21 set. (AdnKronos) - "Il ritardo del sud dipende dal fatto che per troppi anni non sono stati compiuti gli investimenti necessari in queste aree. Il governo è profondamente convinto della necessità di invertire questo processo con un piano straordinario per il Mezzogiorno, proiettato in una dimensione strutturale di lungo periodo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Foggia per l’inaugurazione di Valoridicarta SpA.

Lo sforzo in questa direzione "lo dobbiamo al Sud, ai ragazzi costretti ad abbandonare il territorio, ai cittadini che anche a causa dell'ampiamento" della forbice con il Nord d'Italia "si sentono abbandonati. Il compito di un politico vuol dire amare il proprio paese come un buon padre famiglia, che si adopera per assicurare le migliori condizioni per i propri figli. Ogni volta che visito il Meridione - aggiunge Conte che non ha mancato di ricordare le sue origini, "sono figlio di questo territorio" - penso ci siano ricche opportunità e risorse per rilanciarsi. Se riparte il Sud riparte l'Italia, se si incrementa domanda al Sud ne beneficerà il Nord e l'intero paese".