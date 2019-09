Salvini apre busta in diretta Facebook /Video

Roma, 21 set. (AdnKronos) - Il leader della Lega Matteo Salvini apre la busta ricevuta oggi. E lo fa in diretta Facebook, postando poi il video sulla sua pagina ufficiale. La Procura di Catania, rende noto nel filmato, ha chiesto l'archiviazione per l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti della Guardia costiera. "La Procura - sottolinea - ha detto che ho ragione". "Se il tribunale dei ministri", come accaduto per la nave Diciotti, "chiederà il processo, sono pronto a tutto", conclude Salvini.