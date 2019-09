Olimpiadi: Fontana, 'giochi 2026 esempio di cosa si può fare con autonomia'

Milano, 21 set. (AdnKronos) - La conquista dei Giochi Olimpici invernali del 2026 a Milano-Cortina "è l'esempio più semplice e immediato di cosa possono fare le Regioni con l'autonomia". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi in Sardegna, a Villasimius, nel corso della tavola rotonda 'Fare squadra, fare sistema per vincere le sfide: Milano-Cortina 2026', organizzata nell'ambito della Conferenza di Sistema di Confcommercio.

Secondo Fontana "Se io e Luca Zaia avessimo atteso le decisioni del Governo, frenato dai distinguo di una parte politica, staremmo guardando alla finestra i festeggiamenti degli svedesi. Ci siamo assunti una responsabilità, deciso velocemente - continua Fontana - anche per i bilanci in ordine delle nostre Regioni, capaci di investire risorse proprie. Insieme al Comune di Milano e a Cortina abbiamo potuto costruire una proposta eccellente e oggi offriamo ai nostri territori e a tutto il Paese una grande occasione di sviluppo".

Ora "con il dinamismo che ci contraddistingue - ha spiegato - e con la capacità di lavoro di squadra stiamo perfezionando l'iter per la costruzione della macchina organizzativa, augurandoci che l'attuale Governo faccia la sua parte - ha concluso - sia per quanto riguarda l'ingresso di un suo rappresentante all'interno dell'Agenzia, sia per l'approvazione, entro novembre, della legge olimpica".