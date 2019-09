Olimpiadi: Confcommercio, coinvolgere imprese per vincere sfida Milano-Cortina

Milano, 21 set. (AdnKronos) - Il sistema delle imprese va coinvolto per vincere la sfida di Milano-Cortina 2026. Ne è convinto il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, che a Villasimius sta tenendo una Conferenza di sistema sul tema e ha sottolineato "l’opportunità e la necessità di un pieno coinvolgimento del sistema delle imprese per la migliore riuscita di questo importante appuntamento che sarà anche e soprattutto occasione per consolidare il brand Italia, facendo crescere turismo e investimenti".

Alla tavola rotonda è intervenuto anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Le Olimpiadi Invernali 2026 rappresentano una nuova importante occasione di crescita e visibilità non solo per Milano e Cortina, per la Lombardia e il Veneto, territori direttamente interessati dalle gare. I grandi eventi sono catalizzatori di sviluppo per l’intero sistema Paese", ha detto, portando l'esepio di Expo 2015.

Nel suo intervento, il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha ricordato che ora "abbiamo tanto lavoro da fare, certi che l’impatto economico di Milano-Cortina 2026, come rilevato da due studi realizzati dalle Università Bocconi e Ca’ Foscari, sarà importante. È una vittoria dell’Italia, un’opportunità unica anche in termini occupazionali, una formidabile occasione per i nostri giovani e per il nostro Paese".