Migranti: Salvini indagato per sequestro, Tribunale ministri deciderà entro 90 giorni**

Palermo, 21 set. (AdnKronos) - Il Tribunale dei ministri di Catania deciderà entro i prossimi 90 giorni se accogliere la richiesta di archiviazione per l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti della Guardia costiera. La composizione del tribunale dei ministri è la stessa di quella che il 24 gennaio scorso aveva chiesto al Senato l’autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dell'allora ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso Diciotti. La Procura di Catania aveva chiesto anche quella volta l'archiviazione del fascicolo. La richiesta era stata ricevuta dalla Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari. Salvini era accusato del reato di sequestro di persona aggravato "per avere, nella sua qualità di Ministro dell'Interno, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 177 migranti di varie nazionalità giunti al porto di Catania a bordo dell'unità navale di soccorso "U.Diciotti" della Guardia Costiera italiana alle ore 23:49 del 20 agosto 2018", scriveva il Tribunale dei ministri di Catania nel decreto. Ma poi il Senato aveva bocciato la richiesta. I giudici del Tribunale dei ministri sono: Nicola La Mantia, Sandra Levanti e Roberto Corda, gli stessi di gennaio. I magistrati hanno ricevuto il fascicolo oggi, quindi dovranno decidere entro il 21 dicembre.