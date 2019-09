Internet: Carnevali (Pd), 'risarcita per offese sessiste, danni in beneficenza' (2)

(AdnKronos) - "Le idee si possono discutere, le persone invece si devono rispettare - prosegue Carnevali - Mi auguro che questa vicenda possa essere una testimonianza utile per arrestare questa deriva di inciviltà. Ho ottenuto il ristoro del danno per le gravi offese e minacce ricevute e una lettera di scuse, che dimostrano la presa di coscienza di quanto fosse stato grave il gesto compiuto in sé e nelle potenzialità virali che la rete può generare”.

“Ci tengo che i benefici rimangano nella mia città, il risarcimento verrà infatti devoluto ad un’associazione che opera sul territorio bergamasco”, conclude l'esponente dem.