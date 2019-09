Internet: Carnevali (Pd), 'risarcita per offese sessiste, danni in beneficenza'

Roma, 21 set. (AdnKronos) - “Dopo aver chiuso la battaglia contro chi diffondeva fake news accusandomi di assenteismo, insinuazioni totalmente false e diffamanti, si conclude con il risarcimento e lettere di scuse anche questa contro gli insulti e le minacce da parte di un’altra persona”. Lo dichiara Elena Carnevali, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, a proposito della chiusura della vicenda giudiziaria riguardante le ingiurie sessiste e intimidatorie ricevute su Facebook.

“Per reagire alle offese sessiste - continua - e le intimidazioni violente che ho ricevuto su Facebook tra i commenti sotto ad un articolo di un giornale locale che riportava la mia adesione ad una campagna di sensibilizzazione per l’approvazione dello Ius Soli, ho utilizzato gli strumenti che il sistema giudiziario rende disponibili per difendersi in situazioni come questa. Già da tempo ho aderito al ‘Manifesto della comunicazione non ostile’ perché profondamente convinta che la forza distruttrice e lesiva delle parole sia tra le urgenze sottovalutate dalla società, dagli utenti e dagli operatori dei social. Ho scelto di essere intransigente e ferma nel contrastare l’uso violento e irresponsabile delle parole sul web, di cui spesso le donne sono le prime vittime".