Umbria: manca ancora accordo M5S-Pd, Di Maio insiste su Proietti, Pd cerca alternativa

Roma, 20 set. (AdnKronos) - A una settimana dal termine ultimo per presentare le liste in Umbria, manca ancora un accordo tra Pd e M5S sul candidato governatore, il nome che incarni quel 'patto civico' lanciato da Luigi Di Maio e sul quale i due neo alleati di governo stanno tentando di trovare una difficile intesa.

Dopo l'ok della base M5S sulla piattaforma Rousseau, i vertici del Movimento tirano dritto sul nome della sindaca di Assisi, Stefania Proietti, nonostante dai dem sia arrivata una sostanziale stroncatura. "Il nome resta quello", assicurano dai piani alti del Movimento a chi domanda se ci sia un terzo nome in pista.

Ad oggi, infatti, all'orizzonte non si vede ancora nessun accordo, tanto che al Nazareno in molti sostengono che alla fine, tra il veto dei 5 Stelle su Andrea Fora e la diffidenza dei dem su Proietti, la stretta di mano arriverà su un nome dell'ultimo minuto. Ma la partita si complica, tanto più che Di Maio -che gestisce l'affaire in Umbria in prima persona- domenica sarà in volo per New York, dove lo attende la 74esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la prima da ministro degli Affari esteri.