Tv: Sky Tg24 si rinnova, più approfondimenti e rubriche (3)

(AdnKronos) - Durante il fine settimana dal 28 settembre partirà anche 'Sky Tg24 Progress', condotto da Helga Cossu, in onda ogni sabato dalle 10 alle 12, che racconterà l’attualità e i temi più interessanti del dibattito pubblico globale, interpretati con il filtro dell’innovazione. Da domenica 29 settembre prenderà invece il via 'Agenda', in onda dalle 10 alle 12 e condotto da Olivia Tassara, per capire cosa succederà nella settimana che sta per cominciare e approfondire notizie e dibattiti della settimana appena trascorsa.

Confermato l’appuntamento con 'L’Intervista di Maria Latella', in onda ogni sabato alle 14.30, per raccontare l’attualità attraverso un faccia a faccia con i protagonisti della politica, dell’economia e della società.

Novità anche sul fronte digital: oltre ai live delle più importanti dirette del canale e alla copertura di tutti i fatti più rilevanti, Sky Tg24 produrrà ogni giorno contenuti pensati appositamente per online e social, oltre a format dedicati. Inoltre è da poco stato inaugurato 'Breaking news', il nuovo servizio di Sky, disponibile sulla piattaforma 'Fluid content', che consente di guardare la diretta di un’ultim’ora in contemporanea su un network di 200 siti.