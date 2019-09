Sud: Boccia, 'serve cabina regia, Regioni rallentano uso risorse, non perderle'

Matera, 20 set. (Adnkronos) - "Sarebbe opportuna, per non perdere le risorse, una cabina di regia che intervenga nel momento in cui le Regioni rallentano il loro uso dei fondi di coesione". Così il leader di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine di un convegno di Confindustria e Intesa SanPaolo, guarda a come rilanciare un Mezzogiorno che come Matera "simbolo del riscatto del Sud, deve "reagire partendo dal lavoro e dall’industria".

"E la prima cosa da fare è attivare cantieri con le risorse già disponibili dei fondi di coesione; aprire un dibattito sulla prossima stagione di programmazione, che non è affatto marginale, dare centralità alla questione occupazione e a quella industriale a livello europeo e fare della coesione un elemento determinante per un salto di qualità del nostro Mezzogiorno. Questa è la grande partita da costruire senza usare questo elemento come divario Sud Nord nel senso ideologico, ma come una grande questione nazionale da risolvere come paese", prosegue.

D'altra parte, conclude, "noi siamo un paese centrale tra Europa e mediterraneo: siamo il Sud di nulla nel senso negativo e su questo dobbiamo essere coerenti con questa visione del Paese".