Sicilia: Lupo, 2Musumeci finanzia borghi 'fascisti'"

Palermo, 20 set. (AdnKronos) - "Il governo regionale ha annunciato di avere stanziato circa 14 milioni di euro per riqualificare e valorizzare tre borghi rurali costruiti negli anni Quaranta su incarico del governo fascista. Una decisione che è da attribuire all’assessore ad interim ai Beni culturali, ossia lo stesso presidente della Regione Nello Musumeci". Così il capogruppo del Pd all'Ars Giuseppe Lupo che ha presentato un'interrogazione per chiedere al governatore, nonché assessore ad interim, "quali criteri, che non siano quelli di matrice ideologica e di fede politica, hanno spinto a selezionare questi tre borghi fra tutti quelli già censiti in condizioni di degrado che meriterebbero azioni di recupero e valorizzazione anche in rete e nella cornice dei Borghi più belli d’Italia".

I tre borghi in questione sono Borgo Lupo in provincia di Catania, Borgo Bonsignore nell’agrigentino e Borgo Borzellino in provincia di Palermo. Nell’interrogazione, firmata da tutti i deputati dem, si sottolinea come questa scelta caratterizzi un’azione amministrativa "che dirotta le risorse secondo criteri di ispirazione politica che non possono essere condivisi perché certamente non neutrali e meramente selettivi, in quanto fondati sulla fede politica piuttosto che su una azione sistemica e strategica indirizzata al recupero dell’architettura rurale".