Migranti: Di Maio, redistribuzione Ue non basta, a breve novità su rimpatri

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "E' vero che stiamo lavorando con l'Europa per un accordo sulla redistribuzione dei migranti, però non dobbiamo farci prendere da facili entusiasmi" perché "quando si enfatizza troppo il concetto della redistribuzione potrebbe mettersi in moto un meccanismo per cui i cosiddetti trafficanti di uomini convincono tanti disperati a partire dalle coste nordafricane e arrivare sulle nostre coste. Per questo, come Farnesina, pubblicheremo nei prossimi giorni delle novità sul meccanismo dei rimpatri". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, a margine dell'appuntamento ad Assisi 'Rassegna Cortile di Francesco'.

Dopo aver sottolineato come la "stabilizzazione della Libia sia importante anche per ridurre la partenza di migranti", il neo responsabile della Farnesina annuncia: "mi recherò personalmente in Tunisia, dove sta nascendo un nuovo governo, per discutere di accordi di rimpatrio".