Imprese: Visco, 'basta capri espiatori, piano organico contro ostacoli produttività'**

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Per rimuovere gli ostacoli che frenano l’attività produttiva e l’imprenditorialità degli italiani occorre un piano di misure organico, che intervenga sia sul lato dell’offerta sia su quello della domanda". Lo ha detto Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, nel suo intervento alla facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche, in occasione della 'Lezione Giorgio Fuà 2019' nel Centenario della nascita. Secondo il numero uno di Palazzo Koch, "un piano efficace richiede di abbandonare definitivamente la facile e illusoria ricerca di capri espiatori - l’Europa, la finanza, i mercati, gli immigrati - per fondarlo invece su un’analisi approfondita dei mali della nostra economia, che metta in primo piano le sfide poste dal cambiamento tecnologico e da quello demografico".