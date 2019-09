Eutanasia: attesa per Consulta, per ora nulla di fatto in Parlamento/Adnkronos

Roma, 20 set. (AdnKronos) - Cresce l'attesa per la decisione della Corte costituzionale che la prossima settimana, il 24 e il 25 con due udienze pubbliche e la successiva camera di consiglio, si pronuncerà sulla questione di legittimità costituzionale delle norme che puniscono l'aiuto al suicidio, sollevata dalla Corte di assise di Milano nell'ambito del procedimento contro Marco Cappato, autodenunciatosi dopo aver accompagnato in Svizzera Dj Fabo per ottenere il suicidio assistito. Un verdetto che la Consulta aveva rinviato un anno fa, per consentire al Parlamento di legiferare sulla materia relativa al fine vita.

Un tempo trascorso inutilmente, visto che le commissioni riunite Giustizia e Affari sociali della Camera il 31 luglio scorso, dopo un dibattito durato due mesi, hanno alzato bandiera bianca, alla luce dell'impossibilià di arrivare all'elaborazione di un testo base che unificasse le proposte in discussione: uno di iniziativa popolare, le altre presentate da Andrea Cecconi del Gruppo Misto, Michela Rostan di Liberi e uguali, Doriana Sarli del Movimento Cinquestelle e Alessandro Pagano della Lega. Al Senato invece non è iniziato l'esame dei due disegni di legge presentati da Tommaso Cerno del Pd e da Matteo Mantero di M5S.

Proprio a palazzo Madama il tema è salito alla ribalta negli ultimi giorni. Prima il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la discussione sul voto di fiducia, replicando alla senatrice Paola Binetti, ha affermato di non aver inserito l'argomento nel programma, non ritenendo che "si presti a un progetto politico e a delle linee programmatiche per una nuova esperienza di governo", auspicando comunque che "il Parlamento trovi il modo e le occasioni per poter approfondire tali questioni e lo possa fare rapidamente".