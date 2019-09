Università: allo Steri di Palermo la 'Notte europea dei ricercatori' (2)

(AdnKronos) - Un progetto europeo cofinanziato dalla Commissione europea nel quadro delle Azioni Marie Skłodowska-Curie del programma Horizon 2020 - GA 818977 ed è uno dei progetti selezionati in Italia dalla Commissione. Si tratta di un progetto interregionale, coordinato da Psiquadro, in collaborazione con un consorzio di partner che comprende l’Istituto nazionale di Fisica nucleare, l’Istituto nazionale di Astrofisica, L’Università di Palermo, l’Università degli Studi di Perugia, l’Università Politecnica delle Marche, il museo Immaginario scientifico di Trieste e il centro di ricerca Observa Science in Society e coinvolge un ampio partenariato di oltre un centinaio fra enti culturali, comuni, istituti di ricerca, università, imprese e associazioni.