Umbria: Bastioli, 'onorata per stima ma vado avanti con incarichi attuali'**

Roma, 19 set. (AdnKronos) - Catia Bastioli, l'amministratore delegato di Novamont e presidente di Terna, la cui candidatura a presidente della Regione Umbria è stata ventilata in questi giorni, dichiara "di voler proseguire nei suoi attuali incarichi manageriali ed istituzionali". E' quanto si legge in una nota di Terna. In una nota Bastioli, in merito alle dichiarazioni riportate oggi da alcuni organi di stampa, "si dice onorata e ringrazia per le attestazioni di stima e fiducia accordatale ma dichiara di voler proseguire nei suoi attuali incarichi manageriali ed istituzionali rimarcando il proprio impegno in ogni sede, italiana ed europea, per lo sviluppo di progetti di innovazione in grado di rivitalizzare i territori all'insegna della sostenibilità e della rigenerazione del suolo".