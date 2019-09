Ue: Le Maire, 'Stati con spazi di manovra devono investire di più'

Parigi, 19 set. (AdnKronos) - "Il pil in Francia nel 2019 crescerà dell'1,4%, uno dei migliori dati della zona euro. E' la dimostrazione che la nostra politica economica funziona. Ma non basta: serve che gli Stati in Europa che hanno uno spazio di manovra necessario investano di più". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire ai microfoni della tv all news francese 'Bfm'.

"Oggi ha Parigi ho riunito i miei omologhi tedeschi: sono concordi sulla necessità di uan strategia di crescita per la zona euro. E' la prima volta che i nostri amici tedeschi lo riconoscono: siamo andando nella direzione giusta", sottolinea Le Maire che oggi ha incontrato a Parigi il ministro delle Finanze, Olaf Scholz e dell'Economia, Peter Altmaier.