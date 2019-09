Sicilia: Sicindustria, 'basta guardare indietro, si lavori per sviluppo isola' (2)

(AdnKronos) - Una sburocratizzazione "vera", il rilancio delle zone industriali, la riforma dell'Irsap e delle vecchie Ati, sono alcuni dei punti fermi che, secondo Albanese, "è fondamentale portare a termine". "Bisogna superare gli steccati ideologici e mettersi tutti insieme a lavorare per la Sicilia - dice - perché se affonda, affondiamo tutti". Un richiamo al governo, alla maggioranza ma anche all'opposizione. "Basta dire che è colpa dei governi precedenti - sottolinea - Azzeriamo tutto, si mettano attorno a un tavolo e decidano cosa fare".

L'idea del vicepresidente di Sicindustria è una sorta di "patto con 5/6 punti fondamentali da mettere in atto, realmente, per rilanciare la Sicilia". Un'intesa "innanzitutto fra la politica e che poi possa essere condivisa con le forze economiche, i sindacati, le associazioni di categoria". "Invece di trovare le colpe - aggiunge - diamo un nuovo modello di sviluppo alla Sicilia". "L'altro giorno stavamo preparando un documento programmatico da sottoporre al governo Musumeci - racconta - e ci è capitato sotto mano quello che avevamo fatto per il vecchio governo: era praticamente lo stesso. Questo perché cambiano i colori dei governi ma le esigenze della Sicilia restano sempre le stesse senza che mai qualcuno dia risposte reali".