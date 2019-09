Palermo: Spasimo e Politeama diventano palestra, Yoga e Pilates per Virgin Active

Palermo, 19 set. (AdnKronos) - La Chiesa dello Spasimo, i Giardini Inglesi, la Villa Chiaramonte Bordonaro e il Teatro Politeama sono i luoghi iconici di Palermo scelti da Virgin Active per offrire ai palermitani, fino a sabato 21 settembre, allenamenti gratuiti "per far scoprire il mondo Virgin Active e la competenza dei trainer del brand, riconosciuti come fra i massimi esperti di fitness al mondo". Da oggi fino a sabato 21 settembre, questi luoghi saranno infatti teatro per allenamenti come punch, yoga o mat pilates. "Il punch è un allenamento messo a punto da Virgin Active, female friendly e total body che coinvolge cioè tutti i muscoli del corpo, grazie al connubio di boxe più functional training (con esercizi funzionali utili a resistere ai piccoli sforzi di tutti i giorni). In 60 minuti, è possibile bruciare da 400 a 600 calorie. Nel corso di una lezione è possibile alternare interval training cioè tecniche di boxe al sacco, a esercizi a corpo libero con piccoli attrezzi", spiega la Virgin. Per lo Yoga sono previsti "allenamenti di punta che coniugano rilassamento a lunghe tenute per concentrarsi sull'ascolto profondo del proprio corpo. Donano stabilità ed equilibrio ma non solo: lo yoga è stato infatti introdotto nelle attività di preparazione di alcuni corpi speciali in quanto accresce inoltre la resistenza e l’autocontrollo", e ancora: "Mat Pilates: per alleviare la tensione migliorando il respiro e rafforzare i muscoli in modo naturale, grazie al programma ideato da Joseph Pilates".

Virgin Active aprirà le porte del suo primo club palermitano ufficialmente lunedì 28 ottobre ma durante il weekend del 26 e 27 ottobre i palermitani avranno la possibilità di scoprire il club accedendovi gratuitamente per conoscendo così i trainer e gli spazi che faranno di Virgin Active Palermo, uno dei club più belli in Italia. Situato in Via Gioacchino Ventura 11, Virgin Active Palermo si svilupperà su una superficie di oltre 4.500 metri quadrati. Una piscina interna e una esterna dotata di solarium, la Gym Floor, l’area Grid, lo studio Punch, lo studio Revolution cycle, lo studio Yoga, Reformer Pilates, Antigravity Yoga, un’area Cross Active, un’area Personal Training e, soprattutto, strumenti tecnologici all’avanguardia, sono solo alcuni dei servizi che Virgin Active metterà a disposizione nel suo primo villaggio fitness di Palermo, il 2° in Sicilia dopo quello di Catania aperto nel 2013. A completamento dei servizi, saranno inoltre disponibili un’area Relax con SPA dove rilassarsi e passare del tempo piacevolmente, e un Virgin Active Cafè, un ristorante che offrirà lunch e spuntini preparati con particolare attenzione al benessere.

“Palermo è una città importante per noi, possiede un respiro culturale e storico unico e parallelamente è molto ricettiva al nuovo. Qui risiede un’alta percentuale di persone perfettamente in target con Virgin Active e desiderose di scoprire nuovi allenamenti. Per questo abbiamo deciso di investire in questa città e portare la nostra esperienza unica di fitness e benessere”, ha dichiarato Luca Valotta, Presidente e Direttore Generale di Virgin Active Europe. “E in autunno saremo finalmente pronti ad aprire il primo club, sicuri che i palermitani che hanno deciso di puntare sull’innovazione e l’originalità del nostro brand e del nostro modo d’intendere e di vivere il mondo del fitness, ci premieranno”.