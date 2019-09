Migranti: Salvini, 'Conte ha calato braghe, faremo di tutto per bloccarli'

Roma, 19 set. (AdnKronos) - Sui migranti "Conte ha calato le braghe, ha riaperto i porti. Faremo di tutto per bloccarli". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb. "Non permetto che il primo Conte, il primo Renzi o il primo Di Maio di turno vanifichino un anno di lavoro. Godetevela finchè dura perchè prima o poi si vota, il giudizio degli italiani ci sarà e sarà netto".