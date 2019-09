Messina: bandita gara per messa in sicurezza costone San Salvatore di Fitalia

Palermo, 19 set. (AdnKronos) - Sarà definitivamente messo in sicurezza il costone roccioso che in contrada Scrisera, a San Salvatore di Fitalia, nel messinese, continua a minacciare le abitazioni sottostanti e un tratto della strada provinciale 155 che collega Tortorici e Galati Mamertino. Finora c'erano stati soltanto alcuni interventi tampone, l'ultimo dei quali nel 2015, ma adesso l'Ufficio contro il dissesto idrogeologico,guidato dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha bandito la gara per il progetto di consolidamento dell'intero versante. La gara, che si concluderà il 23 ottobre, prevede anche le indagini geologiche e geotecniche che serviranno a individuare le tecniche operative più idonee a scongiurare nuovi crolli.