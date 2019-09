Mediaset: sottoscritto accordo con Pininsula**

Roma. 19 set. (AdnKronos) - Mediaset ha sottoscritto oggi un accordo con Peninsula Holding "volto a limitare il potenziale esborso a carico delle società coinvolte nella fusione" per incorporazione di Mediaset e Mediaset Espana in Mediaset Investment che assumerà, con il perfezionamento dell'operazione, la denominazione Mfe - Mediaforeurope, per effetto dell’acquisto di azioni oggetto di recesso non altrimenti collocate. Lo rende noto Mediaset in un comunicato. Peninsula, si legge, "si è impegnata ad acquistare, su richiesta di Mediaset, fino ad un massimo complessivo di 355 milioni di azioni Mfe derivanti dal recesso da parte di soci di Mediaset che siano detentori di una partecipazione non inferiore al 5% del capitale e dal recesso da parte di soci Mediaset Espana fino ad un massimo di 17,8 mln di azioni Mfe. L’impegno di Peninsula è condizionato, fra l’altro, al perfezionamento della fusione e ad un numero totale di azioni Mfe risultanti dal concambio delle azioni Mediaset e Mediaset Espana oggetto di recesso non superiore a 470 milioni (salvo ripristino del flottante al primo giorno di quotazione di Mfe)".