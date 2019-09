Mediaset: Peninsula, 'crediamo fermamente in progetto industriale società'

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Abbiamo seguito con notevole interesse gli sviluppi del gruppo Mediaset negli ultimi anni e crediamo fermamente nel progetto industriale della società". Così il fondo Peninsula in una nota dopo l'accordo sottoscritto con Mediaset. "Siamo lieti di supportare tramite questa operazione il Gruppo e partecipare così alla nascita di uno dei principali operatori Europei nel settore dei media", sottolinea ancora Peninsula Holding.

Peninsula Holding è una holding company di diritto Lussemburghese attiva nel settore azionario (Private e Public Equity) Europeo. Peninsula gestisce capitali di alcuni dei principali Fondi Sovrani e investitori istituzionali internazionali. Peninsula è già presente in Italia con quote in diverse società quali Italo, Kiko Milano, Azimut Holding, Guala Closures e Garofalo Healthcare.