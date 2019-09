Marina militare, Fregata Alpino al Salone Nautico per visite a bordo

Roma, 19 set. (AdnKronos) - Da oggi al 24 settembre 2019 si terrà la 59esima edizione del Salone nautico internazionale di Genova. In occasione della cerimonia inaugurale e per tutta la durata del salone, la fregata Alpino della Marina Militare, sarà ormeggiata nel porto di Genova presso il Molo Doria di Levante.

Nel corso della sosta, fa sapere la Marina Militare, nave Alpino sarà aperta alle visite del pubblico nei seguenti giorni e orari: oggi dalle 14.30 alle 18.30; venerdì 20 settembre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; sabato 21 settembre dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00; domenica 22 settembre dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00; lunedì 23 settembre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

La fregata Alpino fa parte del programma italo-francese Fregata europea multi missione (Fremm). È stata varata il 13 dicembre 2014 nel cantiere di Riva Trigoso (Genova) e consegnata alla Marina Militare il 30 settembre 2016. Il 9 giugno 2017 ha ricevuto la bandiera di Combattimento a Civitavecchia.

Contraddistinta dal distintivo ottico F 594, secondo la classificazione Nato, è una fregata di nuova generazione, caratterizzata da spiccate innovazioni tecnologiche e dalla possibilità d’impiego in vari contesti operativi.

È la quinta Fremm e la quarta in versione “anti sommergibile” (Anti Submarine Warfare - A.S.W.). Imbarca un equipaggio di 168 uomini e donne – quasi la metà rispetto alle precedenti fregate – e, grazie ai suoi 200 posti letto totali, è in grado di ospitare lo staff di un comando complesso, un team di forze speciali e una squadra di specialisti per l’impiego di due elicotteri medio-pesanti. Ha un dislocamento di 6700 tonnellate e raggiunge i 27 nodi di velocità grazie alla propulsione ibrida Codlag (una turbina a gas e due motori elettrici) che garantisce altresì bassi consumi e autonomie elevate.