Governo: Anci Veneto, per i Comuni non si torni a stagione dei tagli

Venezia, 19 set. (AdnKronos) - “Il Governo deve ascoltare chi applica le leggi, ovvero gli amministratori che applicandole ogni giorno ne individuano le storture. Un grande problema dei Comuni veneti è stato l’utilizzo degli avanzi amministri zone che oggi grazie anche all’intervento della Corte Costituzionale possiamo utilizzare. La cosa più importante è che non si torni all’epoca dei tagli che hanno messo in difficoltà le finanze degli enti locali limitando i servizi offerti al cittadini. Ogni giorni leggiamo rapporti sulla necessità di fare manutenzione su scuole, infrastrutture, ponti. Noi sindaci chiediamo di essere messi nelle condizioni per mettere in sicurezza il territorio”. Così è intervenuta la presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, a margine di un convegno sul rapporto di Ca’ Foscari sulle finanze dei Comuni a Treviso.