Contratti: varata piattaforma Ccnl calzaturiero, più impegno per sicurezza

Roma, 19 set. (AdnKronos) - Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil varano l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dell’industria calzaturiera. Il documento è in scadenza il 31 dicembre prossimo e interessa circa 80 mila addetti in 5 mila imprese. I punti principali su cui gli organismi nazionali concentrano l'attenzione sono l'incremento salariale medio di 115 euro nel triennio 20-22, con riferimento al 3° livello super, e l’incremento della garanzia retributiva dagli attuali 300 euro a 400 euro annui per le aziende che non fanno contrattazione di 2° livello.

In evidenza, come emerge dall'analisi della piattaforma, le misure di contrasto alle pratiche di dumping contrattuale, il rafforzamento della partecipazione dei lavoratori ai processi aziendali, lo sviluppo della responsabilità sociale d’impresa, le politiche industriali per il rilancio del settore, la diffusione della contrattazione di 2° livello, l’estensione del welfare contrattuale.