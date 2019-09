Clima: Fracassi (Cgil), 'su decreto aprire confronto con sindacati'

Roma, 19 set. - (AdnKronos) - "Sul decreto clima non c’è, purtroppo, nessun ‘grande confronto’ così come invece dichiara il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Non si può parlare di ‘massima condivisione’ se non è stato avviato alcun dialogo con i sindacati". Così in una nota la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi.

"Chiediamo - prosegue la dirigente sindacale - che venga aperto un dialogo con le parti sociali, perché il clima non è una priorità per i soli ambientalisti, gli unici che, come si legge nella bozza di decreto, sono stati invitati a far parte della cabina di regia. Il clima è un tema che ha rilevanti ricadute anche sul mondo del lavoro".

Per questo la Cgil, conclude Fracassi, "promuoverà assieme a studenti, lavoratrici e lavoratori una serie di iniziative e assemblee nei luoghi di lavoro in occasione della ‘Settimana per il futuro’".