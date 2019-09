Clima: Codacons, 'sì a prodotti sfusi ma sconto 20% sia reale'

Roma, 19 set. (AdnKronos) - Il Codacons si schiera a favore della misura contenuta nel Dl Ambiente che prevede uno sconto del 20% sul costo di acquisto di prodotti sfusi e alla spina per ridurre la produzione di imballaggi per i beni alimentari, purché i vantaggi per i consumatori siano reali e non solo sulla carta.

"Siamo favorevoli alla vendita di prodotti sfusi, perché permette ai consumatori di acquistare solo le quantità di prodotto di cui hanno realmente necessità, limitando così gli sprechi, ed evita di inquinare l’ambiente con plastiche e altri materiali di imballaggio", commenta il presidente dell'associazione dei consumatori, Carlo Rienzi.

"Lo sconto del 20% previsto dalla misura, tuttavia, deve essere reale e applicato direttamente all’acquirente, senza anomali rincari dei prezzi da parte dei venditori, che in tal senso vanno monitorati. Al tempo stesso servono controlli costanti da parte dei Nas nei negozi, per verificare il rispetto delle norme igieniche nella vendita di prodotti sfusi, e la correttezza delle tarature di bilance e altri sistemi di pesatura", conclude Rienzi.