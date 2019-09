Catania: Barbagallo (Pd), 'sospendere tributi per paesi colpiti da sisma'

Palermo, 19 set. (AdnKronos) - "Si avvicina il 31 ottobre ed i cittadini dei nove paesi etnei colpiti dal sisma di santo Stefano dello scorso 26 dicembre dovranno pagare, in un'unica soluzione e senza possibilità di rateizzazione, i tributi sospesi fino al 30 settembre. Chiediamo al governo nazionale che, come già avvenuto con il sisma del 2002, venga ulteriormente prorogata la sospensione dei tributi o in alternativa disposta l’opportuna rateizzazione". A chiederlo è il deputato del Pd all'Ars Anthony Barbagallo.

"E’ importante che il Pd - aggiunge - da sempre al fianco delle categorie più deboli, si faccia portavoce delle necessità di imprese ed attività produttive duramente colpite dal sisma".