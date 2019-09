Palermo: truffa a Ue e frodi Iva, sequestro da 2 milioni a imprenditore di Corleone

Palermo, 18 set. (AdnKronos) - Beni per oltre due milioni di euro sono stati sequestrati dalla Dia di Palermo a Michele Giandalone, 44enne imprenditore originario di Corleone. Il provvedimento stato emesso dalla Sezione Misure di prevenzione, su proposta del direttore della Dia generale di divisione Giuseppe Governale, dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dal sostituto Claudia Ferrari. Lo stesso Tribunale, a novembre del 2010, lo aveva già ritenuto "portatore di una pericolosità sociale generica" legata alla commissione di truffe, frodi all'Iva comunitaria nel settore del commercio di auto da parte di imprese operanti in Italia e all'estero mediante societa' cartiere (frodi carosello), ritenute nella disponibilità di Giandalone. Dopo alcune verifiche fiscali la Guardia di finanza ha accertato un'evasione di Ires e Iva di quasi 5 milioni di euro, parzialmente recuperati con l'emissione di decreti di sequestro per equivalente, nonché un debito fiscale pari a 17 milioni di euro.