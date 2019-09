Manovra: Conte, 'riforme per crescita, sostanzioso taglio tasse' (2)

(AdnKronos) - "Intendiamo anche dare impulso ad una nuova agenda di investimenti nell’innovazione e la sostenibilità ambientale, e ad un piano strutturale di interventi per il rilancio del Mezzogiorno - prosegue il premier confermando quanto trapelato oggi dall'incontro - In seguito alla pubblicazione della prossima Nota di Aggiornamento al Def di fine settembre, il confronto con i sindacati e le parti sociali tutte proseguirà approfondendo nel dettaglio i singoli provvedimenti".

"Dobbiamo poi intervenire al più presto per potenziare le misure di prevenzione dei troppi incidenti sul lavoro. È inaccettabile che ancora oggi si rischi la vita mentre si è impegnati al lavoro e a questo proposito sarà avviato a breve un tavolo dedicato presso il ministero del Lavoro. È il momento di remare insieme, con impegno e determinazione, per costruire un’Italia più innovativa, più equa, più rispettosa dell’ambiente. Un’Italia che si confermi protagonista in Europa", conclude Conte.