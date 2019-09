Calcio: Barberis, 'per ristrutturare San Siro sospesa attività calcistica per 4 anni'

Milano, 18 set. (Adnkronos) - "Ristrutturare lo stadio San Siro, secondo i dati presentati dalle società di Inter e Milan, significherebbe sospendere l'attività calcistica per almeno quattro anni". Lo dice Filippo Barberis, capogruppo del consiglio comunale del Comune di Milano.

"San Siro ristrutturato -continua- sarebbe diverso e i posti sarebbero minori rispetto al nuovo stadio. Noi abbiamo chiesto alle due società se questa presentata oggi fosse l'unica proposta di ristrutturazione possibile oppure no. Vogliamo avere risposte e garanzie da entrambe le società sul fatto che una nuova struttura avrebbe comunque almeno 20mila posti in meno e sulla tenuta delle tariffe. La necessità per noi -conclude- è quella di riqualificare l'area".