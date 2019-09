Autostrade: Corte Ue, 'Italia inadempiente per proroga concessione a Sat'

Roma, 18 set. (AdnKronos) - La Corte di giustizia Ue ha dichiarato l’Italia inadempiente per la proroga della concessione a Società autostrada tirrenica (Sat), per la tratta Livorno-Cecina della A12 Civitavecchia-Livorno dal 2028 al 2046. E' quanto si legge in una sentenza della Corte di giustizia europea. "La Repubblica italiana, avendo prorogato dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 la concessione della tratta Livorno‑Cecina dell’autostrada A12 Livorno‑Civitavecchia senza pubblicare alcun bando di gara - si legge-, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti" relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.