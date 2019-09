Appalti: Di Maio, 'M5S compatto su Sozzani, voto segreto va abolito'

Roma, 18 set. (AdnKronos) - "Oggi chi ha votato contro l’arresto di Sozzani dovrebbe risponderne davanti all’’opinione pubblica. E invece a causa del voto segreto, non ne risponderà davanti agli italiani. Il voto segreto va abolito. Ognuno deve assumersi le sue responsabilità". Lo scrive su Facebook il ministro agli Affari esteri e capo politico del M5S Luigi Di Maio.

"Da parte nostra, orgogliosi di aver dimostrato ancora una volta di essere l’unica forza politica in grado di interpretare un principio sacrosanto e inderogabile, quale è quello della giustizia sociale", conclude Di Maio in un lungo post in cui rivendica la compattezza del M5S sul voto di oggi alla Camera.