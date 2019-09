Alitalia: Barbagallo,'non risanare ma rilanciare'

Roma, 18 set. (AdnKronos) - "I commissari hanno lavorato bene. Serve più concretezza ora. Non ci sono esuberi necessari ma è necessario investire in nuove rotte e flotte più adeguate. Occorre un vero piano industriale per rilanciare e non per risanare". Così il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo al termine dell'incontro su Alitalia al ministero dello Sviluppo economico.

"Il ministro - riferisce Barbagallo - ha detto che fino a quando non avrà certezza sul piano industriale non è abituato a dire cose che poi magari potrebbero non verificarsi. Noi abbiamo ribadito che non ci devono essere esuberi".

Barbagallo rileva che il ministro Stefano Patuanelli "ha ribadito che non ha certezza su alcuni elementi per poterci rassicurare" su eventuali esuberi: "si vede che il ministro che c'era prima aveva queste certezze".