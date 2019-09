Siamo europei: Calenda, '9 dicembre lanciamo nuovo movimento'

Roma, 17 dic. (AdnKronos) - "Facciamo un nuovo movimento e lo lanciamo il 9 dicembre a Roma insieme al primo progetto tematico sulla sanità, guidato da Walter Ricciardi, massimo esperto dei servizi sanitari nazionali che si dimise con l'arrivo del governo giallo-verde". Lo annuncia Carlo Calenda, in un'intervista a 'Il Messaggero'.

"Non sarà un soggetto politico come gli altri, non un'organizzazione -spiega- piena di gerarchie e di capi bastone. Il nostro sarà al contrario un movimento ricco di esperienze, per esempio quelle degli amministratori locali e dei sindaci, oggi gli unici rimasti vicini ai cittadini".